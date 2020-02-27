WADA оскаржить термін дискваліфікації Бєсєдіна

WADA не задоволена терміном дискваліфікації нападника Динамо Артема Бєсєдіна

Джерело - Чемпіон.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) збирається скористатися своїм правом на апеляцію до Спортивного арбітражного комітету (CAS) у справі форварда Динамо Артема Бєсєдіна і доктора клубу Леоніда Миронова.

Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Сторони процесу досі мають на руках тільки резолютивну частину рішення УЄФА. Динамо і сам Артем Бесєдін його оскаржувати не будуть. У клубі враховують ризики, які можуть виникнути у справах цієї категорії в CAS. Вердикт клубом оцінений як прийнятний. А ось в WADA, судячи з усього, незадоволені невеликим терміном дискваліфікації гравця.

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Термін подачі апеляції закінчується 16 березня.

Нагадаємо, Бєсєдін отримав однорічну дискваліфікацію.