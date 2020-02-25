Нападник Динамо Артем Бєсєдін протягом 21 дня може оскаржити дискваліфікацію УЄФА.

Про це розповів заступник директора антидопінгового центру України Ярослав Кручек.

"На оскарження є 21 день з моменту винесення рішення. Цим може скористатися будь-який спортсмен або його представники. Є шанси на те, що Бєсєдін повністю доб'ється скасування дискваліфікації. Але оцінити їх не можу, оскільки мені не відомі деталі справи.

Рік дискваліфікації – такий термін говорить про те, що застосували якесь пом'якшення. Максимальне покарання для спортсмена, якого вперше звинуватили у вживанні допінгу – 4 роки. У ситуації з Бесєдіним УЄФА прийняв рішення про пом'якшення покарання на 50% або 75%", – підсумував Кручек.