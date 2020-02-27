АПЛ оголосила про створення Залу слави ліги

Прийнято рішення про створення Залу слави найкращих гравців

Прем'єр-ліга оприлюднила плани по запуску свого офіційного Залу Слави, в якому будуть відзначатися виняткові навички та талант гравців, які виступали в змаганні з моменту його створення в 1992 році.

Про це виконавчий директор ліги Річард Мастерс заявив прес-службі.

"З 1992 року Прем'єр-ліга стала домом для гравців світового рівня, які показували захопливий футбол і радували нас сезон за сезоном. Місце в Залі слави Прем'єр-ліги зарезервовано для найкращих. Це буде приводом для наших уболівальників згадати дійсно великі кар'єри в нашій лізі", - сказав Мастерс.

Перші два члени Залу слави будуть оголошені в четвер 19 березня.

Раніше, Лемпард влітку планує позбутися вісьмох футболістів Челсі.

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