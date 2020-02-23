 МЮ розгромив Вотфорд, Вулвергемптон - Норвіч в 27 турі АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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МЮ розгромив Вотфорд, Вулвергемптон - Норвіч в 27 турі АПЛ

Сьогодні 17:59 88 0
Господарі в обох матчах виграли з рахунком 3:0
МЮ розгромив Вотфорд, Вулвергемптон - Норвіч в 27 турі АПЛ
#МЮ, #Норвіч

Джерело - Чемпіон.

У 27-му турі англійської АПЛ Вулвергемптон зустрічався з Норвічем, а Манчестер Юнайтед - з Вотфордом.

Вулвергемптон святкував впевнену перемогу над Норвічем. Ще у першому таймі Діогу оформив дубль. На старті другого тайму Хімінес довів рахунок до розгромного.

Манчестер Юнайтед перед перервою вийшов вперед. На 58-ій хвилині Марсьяль подвоїв рахунок. Грінвуд забив третій гол у ворота гостей.

Чемпіонат Англії - АПЛ
27 тур, 23 лютого 

Вулвергемптон - Норвіч 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Діогу, 2:0 - 30 Діогу, 3:0 - 49 Хіменес

Манчестер Юнайтед - Вотфорд 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Фернандеш (пен), 2:0 - 58 Марсьяль, 3:0 - 75 Грінвуд

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед на виїзді переграв Челсі в 26 турі АПЛ.

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