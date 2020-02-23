МЮ розгромив Вотфорд, Вулвергемптон - Норвіч в 27 турі АПЛ

Господарі в обох матчах виграли з рахунком 3:0

Джерело - Чемпіон.

У 27-му турі англійської АПЛ Вулвергемптон зустрічався з Норвічем, а Манчестер Юнайтед - з Вотфордом.

Вулвергемптон святкував впевнену перемогу над Норвічем. Ще у першому таймі Діогу оформив дубль. На старті другого тайму Хімінес довів рахунок до розгромного.

Манчестер Юнайтед перед перервою вийшов вперед. На 58-ій хвилині Марсьяль подвоїв рахунок. Грінвуд забив третій гол у ворота гостей.

Чемпіонат Англії - АПЛ

27 тур, 23 лютого

Вулвергемптон - Норвіч 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Діогу, 2:0 - 30 Діогу, 3:0 - 49 Хіменес

Манчестер Юнайтед - Вотфорд 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Фернандеш (пен), 2:0 - 58 Марсьяль, 3:0 - 75 Грінвуд

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед на виїзді переграв Челсі в 26 турі АПЛ.