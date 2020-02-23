МЮ розгромив Вотфорд, Вулвергемптон - Норвіч в 27 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 27-му турі англійської АПЛ Вулвергемптон зустрічався з Норвічем, а Манчестер Юнайтед - з Вотфордом.
Вулвергемптон святкував впевнену перемогу над Норвічем. Ще у першому таймі Діогу оформив дубль. На старті другого тайму Хімінес довів рахунок до розгромного.
Манчестер Юнайтед перед перервою вийшов вперед. На 58-ій хвилині Марсьяль подвоїв рахунок. Грінвуд забив третій гол у ворота гостей.
Чемпіонат Англії - АПЛ
27 тур, 23 лютого
Вулвергемптон - Норвіч 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 19 Діогу, 2:0 - 30 Діогу, 3:0 - 49 Хіменес
Манчестер Юнайтед - Вотфорд 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Фернандеш (пен), 2:0 - 58 Марсьяль, 3:0 - 75 Грінвуд
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед на виїзді переграв Челсі в 26 турі АПЛ.