В Італії коронавірусом заразився перший професійний футболіст

Джерело - football.ua.
Перший випадок зараження коронавірусів професійного футболіста зафіксований в Італії.
Про це повідомляє Marca.
Повне ім'я тримається в таємниці, відомо лише, що він виступає за команду Серії С і знаходиться в лікарні Сієни.
Раніше повідомлялося, що матчі чемпіонату Італії будуть проходити згідно з календарем, але без глядачів. Першість серед любителів відкладено до 3 березня.
Раніше, Євро-2020 під загрозою через коронавірус.
Нагадаємо, МОК може скасувати Олімпіаду в Токіо через коронавірус.