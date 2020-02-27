В Італії коронавірусом заразився перший професійний футболіст

Гравець, який виступає в Серії С, знаходиться в лікарні

Перший випадок зараження коронавірусів професійного футболіста зафіксований в Італії.

Про це повідомляє Marca.

Повне ім'я тримається в таємниці, відомо лише, що він виступає за команду Серії С і знаходиться в лікарні Сієни.

Раніше повідомлялося, що матчі чемпіонату Італії будуть проходити згідно з календарем, але без глядачів. Першість серед любителів відкладено до 3 березня.

Раніше, Євро-2020 під загрозою через коронавірус.

Нагадаємо, МОК може скасувати Олімпіаду в Токіо через коронавірус.