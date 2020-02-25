Карпати проведуть збори власників, які визначать долю клубу

В березні може визначитися доля львівських Карпат.

Про це розповів виконавчий директор клубу Ростислав Ящишин.

"На 16 березня заплановано чергові (щорічні) загальні збори учасників клубу, куди запрошено представників обох компаній – учасників Клубу. Ми чекаємо на те, що представники компанії Крісал Холдингз з’являться і ми сядемо за стіл переговорів.

Проблема в тому, що протягом восьми років такі збори не відбуваються через відсутність другої сторони", - розповів Ящишин.