Карпати проведуть збори власників, які визначать долю клубу

Джерело - fckarpaty.com.
В березні може визначитися доля львівських Карпат.
Про це розповів виконавчий директор клубу Ростислав Ящишин.
"На 16 березня заплановано чергові (щорічні) загальні збори учасників клубу, куди запрошено представників обох компаній – учасників Клубу. Ми чекаємо на те, що представники компанії Крісал Холдингз з’являться і ми сядемо за стіл переговорів.
Проблема в тому, що протягом восьми років такі збори не відбуваються через відсутність другої сторони", - розповів Ящишин.
Нагадаємо, Карпати можуть не дограти до кінця чемпіонату.
Раніше, Карпати підготували документи для передачі клубу у власність Львова.