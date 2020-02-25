Карпати можуть не дограти до кінця чемпіонату

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин не впевнений у тому, що команда зможе дограти до кінця чемпіонату.

Про це він заявив клубній прес-службі.

"Чи вистачить клубу фінансового потенціалу протриматися до кінця чемпіонату? Я вже казав, що ми перейшли у режим жорсткої економії. У нас ще є певні ресурси для утримання клубу, проте я поки не бачу як ми справимось з атестацією на наступний сезон, і не можу гарантувати, що ресурсів вистачить до кінця чемпіонату.

– Якщо найближчим часом Карпати не знайдуть інвестора – що далі? Дехто вже поховав клуб і поставив хрест на ньому. Звичайно, можна спостерігати за тим, як Карпати повільно помирають. Однак я цього робити не буду. Поки клуб ще живий, я вірю в те, що хвороба – виліковна, його можна поставити на ноги, дати нове життя. Я буду працювати для того, щоб залучити нових інвесторів і зроблю все, щоб Карпати існували", - зазначив Ящишин.