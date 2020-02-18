Карпати підготували документи для передачі клубу у власність Львова

Карпати готові передати корпоративні права у власність Львівської міської ради.

Про це розповів виконавчий директор клубу Ростислав Ящишин.

"Будучи уповноваженим управляючою компанією, учасником клубу, що володіє 50% корпоративних прав, готовий негайно передати їх у власність громади міста. Усі необхідні документи повністю підготовлені для передачі.

Залишається єдине питання – хто саме є тією уповноваженою відповідальною особою? Кому саме передавати права? Сподіваємось чимшвидше отримати відповідь на це питання від Львівської міської ради, аби юридично завершити процедуру створення Народної команди", - розповів Ящишин.