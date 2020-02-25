ПСЖ влітку бажає придбати лідера Фіорентини

К'єза може перебратися до французького клубу

ПСЖ націлився на хавбека Фіорентини Федеріка К'єзу.

Про це повідомляє Le 10 Sport.

Керівництво паризького клубу має намір придбати футболіста у літнє трансферне вікно. Орієнтовна вартість 22-річного італійця - 60 млн євро.

Фіорентина не хоче продавати футболіста, а планує продовжити з ним контракт до 2024 року.

У цьому сезоні К'єза зіграв 25 матчів, забив 7 м'ячів і зробив 5 асистов.

Раніше, Кавані забив ювілейний гол у складі ПСЖ.

Нагадаємо, президента ПСЖ звинуватили у підкупі екс-генсека ФІФА.