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ПСЖ влітку бажає придбати лідера Фіорентини

Сьогодні 14:38 278 0
К'єза може перебратися до французького клубу
ПСЖ влітку бажає придбати лідера Фіорентини
#К'єза, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

ПСЖ націлився на хавбека Фіорентини Федеріка К'єзу.

Про це повідомляє Le 10 Sport.

Керівництво паризького клубу має намір придбати футболіста у літнє трансферне вікно. Орієнтовна вартість 22-річного італійця - 60 млн євро.

Фіорентина не хоче продавати футболіста, а планує продовжити з ним контракт до 2024 року.

У цьому сезоні К'єза зіграв 25 матчів, забив 7 м'ячів і зробив 5 асистов.

Раніше, Кавані забив ювілейний гол у складі ПСЖ.

Нагадаємо, президента ПСЖ звинуватили у підкупі екс-генсека ФІФА.

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