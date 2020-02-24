Кавані забив ювілейний гол у складі ПСЖ

Джерело - football.ua.
У матчі 26-го туру чемпіонату Франції проти Бордо (4:3) нападник ПСЖ Едінсон Кавані відсвяткував ювілей.
Гол на 25-й хвилині матчу 26-го туру першості Ліги 1 проти Бордо став 200-м для Едінсон Кавані за ПСЖ у всіх турнірах.
У 298-ми матчах у складі ПСЖ уругваєць забив 138 м'ячів у Лізі 1, 32 в Кубку Франції і Кубку французької ліги, а також 30 в Лізі чемпіонів.
187 м'ячів Едінсон відправив у сітку з меж штрафного майданчика, 13 - через її меж.
151 гол Кавані записав на свій рахунок з гри, а ще 49 - після розіграшу стандартних положень.
Нагадаємо, президента ПСЖ звинуватили у підкупі екс-генсека ФІФА.