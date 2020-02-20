Президента ПСЖ звинуватили у підкупі екс-генсека ФІФА

Аль-Хелаїфі нечесним шляхом отримав права на трансляцію чемпіонатів світу

Генеральна прокуратура Швейцарії звинуватила президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі у корупційному злочині.

Про це повідомляє Goal.com.

Функціонер надав переваги колишньому генеральному секретарю ФІФА Жерому Вальке.

Останній нібито отримав від Аль-Хелаїфі, якому медіахолдинг beIN Media Group, хабар при продажу прав на трансляцію чотирьох чемпіонатів світу - в 2018, 2022, 2026 і 2030 роках.

Відзначається, що президент ПСЖ подарував Вальке віллу на Сардинії. Крім того, Аль-Хелаїфі влаштував сина колишнього генсека на роботу в паризький клуб. Тепер функціонер може скористатися дипломатичною недоторканністю, щоб не брати участь в розслідуванні.

Раніше, Неймар розкритикував ПСЖ.

Нагадаємо, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.