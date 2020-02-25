Бензема: Ми зобов'язані виграти Лігу чемпіонів

Нападник мадридського Реала Карім Бензема бажає з клубом виграти цьогорічну Лігу чемпіонів.

Про це він заявив в інтерв'ю прес-службі УЄФА.

"Сіті - чудова команда з відмінним тренером. Очікую рівний матч. Ліга чемпіонів дуже багато значить для нас. Справа не в тому, що ви не викладаєтеся в інших турнірах, але в цьому змаганні є щось ще, хоча я не знаю що.

Мета Реала - спробувати взяти трофей. Навіть не спробувати, ми зобов'язані це зробити", - сказав Бензема.