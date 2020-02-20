Реал заморозив переговори по новому контракту Рамоса

Клуб не впевнений у доцільності продовження контракту

Реал не готовий запропонувати новий контракт капітану команди Серхіо Рамос, заморозивши переговори.

Про це повідомляє AS.

Нинішній контракт Рамоса з Реалом закінчується влітку 2021 року. На той момент захиснику буде вже 35 років. Реал не впевнений в тому, що угоду з захисником в такому віці варто продовжувати.

Якщо ж Реал все ж таки вирішить продовжити контракт з Рамосом, то, швидше за все, мова буде йти про угоду до 2022 року, а не до 2023 року, як планувалося спочатку.

Раніше, Реал хоче підписати Де Брейне.