Реал заморозив переговори по новому контракту Рамоса

Джерело - sport.ua.
Реал не готовий запропонувати новий контракт капітану команди Серхіо Рамос, заморозивши переговори.
Про це повідомляє AS.
Нинішній контракт Рамоса з Реалом закінчується влітку 2021 року. На той момент захиснику буде вже 35 років. Реал не впевнений в тому, що угоду з захисником в такому віці варто продовжувати.
Якщо ж Реал все ж таки вирішить продовжити контракт з Рамосом, то, швидше за все, мова буде йти про угоду до 2022 року, а не до 2023 року, як планувалося спочатку.
Раніше, Реал хоче підписати Де Брейне.