Клуб Першої ліги підписав третього бразильця

Джерело - ua-football.com.
ФК Балкани підписав контракт із 24-річним атакувальним півзахисником Лукасом Де Олівейрою Куньєю.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Футболіст здатний підсилити гру на флангах.
Він перейшов з команди Прем'єр-ліги чемпіонату Узбекистану – ФК Сурхан. До цього захищав кольори бразильських клубів Фрібургенсе, Корінтіанса, Аудакс і Прімавери.
Лукас уже внесений до заявки своєї нової команди. Гравець став третім легіонером у команді – саме стільки іноземців дозволено заявляти клубам Першої ліги.
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