Клуб Першої ліги підписав третього бразильця

Кунья став гравцем Балкан

ФК Балкани підписав контракт із 24-річним атакувальним півзахисником Лукасом Де Олівейрою Куньєю.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Футболіст здатний підсилити гру на флангах.

Він перейшов з команди Прем'єр-ліги чемпіонату Узбекистану – ФК Сурхан. До цього захищав кольори бразильських клубів Фрібургенсе, Корінтіанса, Аудакс і Прімавери.

Лукас уже внесений до заявки своєї нової команди. Гравець став третім легіонером у команді – саме стільки іноземців дозволено заявляти клубам Першої ліги.

Раніше, Маркевич допомагатиме сину у Чорноморці.

Нагадаємо, Оболонь Бровар підписала екс-гравця Чорноморця.