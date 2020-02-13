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Маркевич допомагатиме сину у Чорноморці

Сьогодні 15:18 900 0
Остап звертається за допомогою до свого батька
Маркевич допомагатиме сину у Чорноморці
#Маркевич, #Чорноморець

Джерело - football24.ua.

Колишній наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич приєднається до зборів Чорноморця, тренером якого є його син Остап.

Про це Остап Маркевич заявив в ефірі Футбол NEWS.

"Думаю, логічно і природно, що я іноді звертаюся за допомогою до свого батька. Тому що є деякі питання, які вимагають потрібного досвіду. Він повинен приїхати до Туреччини, приєднатися до нас на кілька днів, своїми очима побачити, як розвивається Чорноморець.

Мій батько - не та людина, який буде без відповідного запрошення влазити в чужі справи. Якщо я його запитаю, думаю, він мені не відмовить, і скаже свою думку", - зазначив Маркевич-молодший.

Раніше, Маріуполь обіграв Чорноморець у товариському матчі.

Нагадаємо, Оболонь підписала екс-гравця Чорноморця.

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