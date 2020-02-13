Маркевич допомагатиме сину у Чорноморці

Джерело - football24.ua.
Колишній наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич приєднається до зборів Чорноморця, тренером якого є його син Остап.
Про це Остап Маркевич заявив в ефірі Футбол NEWS.
"Думаю, логічно і природно, що я іноді звертаюся за допомогою до свого батька. Тому що є деякі питання, які вимагають потрібного досвіду. Він повинен приїхати до Туреччини, приєднатися до нас на кілька днів, своїми очима побачити, як розвивається Чорноморець.
Мій батько - не та людина, який буде без відповідного запрошення влазити в чужі справи. Якщо я його запитаю, думаю, він мені не відмовить, і скаже свою думку", - зазначив Маркевич-молодший.
Раніше, Маріуполь обіграв Чорноморець у товариському матчі.
Нагадаємо, Оболонь підписала екс-гравця Чорноморця.