Маркевич допомагатиме сину у Чорноморці

Колишній наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич приєднається до зборів Чорноморця, тренером якого є його син Остап.

Про це Остап Маркевич заявив в ефірі Футбол NEWS.

"Думаю, логічно і природно, що я іноді звертаюся за допомогою до свого батька. Тому що є деякі питання, які вимагають потрібного досвіду. Він повинен приїхати до Туреччини, приєднатися до нас на кілька днів, своїми очима побачити, як розвивається Чорноморець.

Мій батько - не та людина, який буде без відповідного запрошення влазити в чужі справи. Якщо я його запитаю, думаю, він мені не відмовить, і скаже свою думку", - зазначив Маркевич-молодший.