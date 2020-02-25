УЄФА не прийняв рішення по справі Бєсєдіна

Нападник виступав під час слухання

Джерело - Sport Arena.

Дисциплінарний комітет УЄФА не прийняв рішення у справі про допінг нападника Динамо Артема Бєсєдіна.

Про це повідомляє Sport Arena.

Під час слухання виступали сам гравець, клубний юрист і лікар Динамо Леонід Миронов, який був тимчасово відсторонений від роботи з командою.

Нагадаємо, що нападник провалив допінг-тест після матчу групового раунду Ліги Європи проти Мальме (3:4). Повідомлялося, що через порушення антидопінгових правил Артема можуть відсторонити на чотири роки. Бесєдін не визнає провину у вживанні заборонених препаратів.