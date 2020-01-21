Динамо тимчасово відсторонило головного лікаря клубу від роботи з першою командою

Джерело - Sport Arena.
Головний лікар київського Динамо Леонід Миронов тимчасово відсторонений від роботи з першою командою.
Про це повідомляє Sport Arena.
Причина - позитивна допінг-проба форварда біло-синіх Артема Бєсєдіна.
До з'ясування всіх причин і остаточного вердикту УЄФА з даного питання Миронова відсторонили від першої команди.
Нагадаємо, Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти Мальме (3:4).
Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.