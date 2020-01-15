Артем Бєсєдін не визнає провину у вживанні допінгу

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін не визнає, що вживав заборонені препарати.

Про це повідомляє sport.ua.

Проба A, взята після матчу Ліги Європи, дала позитивний результат на вживання заборонених речовин. Сам Артем Бєсєдін не визнає, що вживав заборонені препарати і, ймовірно, наполіг на відкритті проби Б.

У нинішньому сезоні Бесєдін провів за Динамо 23 матчі, забив 8 голів та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.

Також, Динамо готується до дискваліфікації Бесєдіна.