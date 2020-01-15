 Бєсєдін не визнає провину у вживанні допінгу | Футбол | Champion.com.ua
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Бєсєдін не визнає провину у вживанні допінгу

Сьогодні 18:46 344 0
Артем Бєсєдін не визнає провину у вживанні допінгу
Бєсєдін не визнає провину у вживанні допінгу
#Бєсєдін, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін не визнає, що вживав заборонені препарати.

Про це повідомляє sport.ua.

Проба A, взята після матчу Ліги Європи, дала позитивний результат на вживання заборонених речовин. Сам Артем Бєсєдін не визнає, що вживав заборонені препарати і, ймовірно, наполіг на відкритті проби Б.

У нинішньому сезоні Бесєдін провів за Динамо 23 матчі, забив 8 голів та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.

Також, Динамо готується до дискваліфікації Бесєдіна.

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