Чорноморець програв Актобе у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
24 лютого на зборах у Туреччині у контрольному матчі одеський Чорноморець зустрічався з казахським Актобе.
Команда української Першої ліги зазнала поразки з рахунком 0:1. Пропустили гол наприкінці першого тайму. На 48-ій хвилині одесити могли зрівняти рахунок, але новобранець Янаков не реалізував пенальті, пробивши мимо ворота.
Контрольний матч
24 лютого
Чорноморець - Актобе 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45 Самородов
Раніше, Маркевич допомагатиме сину у Чорноморці.
Нагадаємо, Оболонь підписала екс-гравця Чорноморця.