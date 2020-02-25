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Чорноморець програв Актобе у контрольному матчі

Сьогодні 08:40 421 0
У складі одеситів Янаков не реалізував пенальті
Чорноморець програв Актобе у контрольному матчі
#Чорноморець, #Актобе

Джерело - Чемпіон.

24 лютого на зборах у Туреччині у контрольному матчі одеський Чорноморець зустрічався з казахським Актобе.

Команда української Першої ліги зазнала поразки з рахунком 0:1. Пропустили гол наприкінці першого тайму. На 48-ій хвилині одесити могли зрівняти рахунок, але новобранець Янаков не реалізував пенальті, пробивши мимо ворота. 

Контрольний матч
24 лютого

Чорноморець - Актобе 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45 Самородов

Раніше, Маркевич допомагатиме сину у Чорноморці.

Нагадаємо, Оболонь підписала екс-гравця Чорноморця.

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