Чорноморець програв Актобе у контрольному матчі

У складі одеситів Янаков не реалізував пенальті

Джерело - Чемпіон.

24 лютого на зборах у Туреччині у контрольному матчі одеський Чорноморець зустрічався з казахським Актобе.

Команда української Першої ліги зазнала поразки з рахунком 0:1. Пропустили гол наприкінці першого тайму. На 48-ій хвилині одесити могли зрівняти рахунок, але новобранець Янаков не реалізував пенальті, пробивши мимо ворота.

Контрольний матч

24 лютого

Чорноморець - Актобе 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45 Самородов

Раніше, Маркевич допомагатиме сину у Чорноморці.

Нагадаємо, Оболонь підписала екс-гравця Чорноморця.