Матчі Серії А заборонені через коронавірус

На терміновому засіданні Уряду Італії, яке відбулося в суботу ввечері, було прийняте рішення про негайну заборону всіх спортивних змагань в областях Ломбардія та Венето. Серед них і три матчі Серії А - Аталанта - Сассуоло, Еллас Верона - Кальярі та Інтер - Сампдорія.

Це рішення стало одним з вжитих заходів у боротьбі з епідемією коронавіруса у регіонах. Також скасоване навчання в школах та університетах на найближчий тиждень, закриті державні та приватні установи. Крім того, введені обмеження на рух транспорту.

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Згідно з повідомленнями, близько 80-ти італійців нині заражені коронавірусом. Майже всі - у вищевказаних областях. При цьому зараження виявлено і в провінціях Лаціо (столиця - Рим) та П'ємонт (столиця - Турин). Також повідомляється про двох померлих від хвороби. Деякі регіони Ломбардії та Венето, в яких проживають 50 тисяч громадян, були герметично закриті ще в суботу вранці. Туди заборонений в'їзд та виїзд, там не працюють суспільні та приватні установи, крім лікарень, аптек та пекарень.

Зокрема, мова про місто Кодоньо, місце діагностування італійського "нульового пацієнта". Ним є гравець місцевої аматорської футбольної команди. У зв'язку з цим і загальною ситуацією, ще в суботу вранці були скасовані 42 матчі в аматорських та юнацьких лігах. Згодом - також деякі матчі Серії Б та Серії С. Нині ж настала черга й Серії А.