 Суркіс: Динамо фінансується на належному рівні | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс: Динамо фінансується на належному рівні

Сьогодні 21:45 502 0
Ігор Суркіс прокоментував фінансування Динамо
Суркіс: Динамо фінансується на належному рівні
#Динамо, #Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Динамо не має проблем із фінансуванням.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Перед початком сезону я вирішив поговорити з хлопцями, коли вже вляглися емоції, адже минулий сезон був провальним, а я на нього покладав більше надій, ніж ми домоглися. Вони мені відверто сказали, чи готові вони до нових звершень і порадувати уболівальників результатами.

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Я запитав, чи може, у них є до мене питання, може, чогось не вистачає: погані поля, погана форма, щось заважає, трава щось там лоскоче. Щоб потім не було розмов, що їм щось не так зробили. Команда фінансується на належному рівні, медичний персонал повністю всім забезпечений, все виплачується вчасно ", - сказав Суркіс.

Раніше, Бєсєдін продовжив контракт з Динамо.

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