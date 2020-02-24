Суркіс: Динамо фінансується на належному рівні

Динамо не має проблем із фінансуванням.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Перед початком сезону я вирішив поговорити з хлопцями, коли вже вляглися емоції, адже минулий сезон був провальним, а я на нього покладав більше надій, ніж ми домоглися. Вони мені відверто сказали, чи готові вони до нових звершень і порадувати уболівальників результатами.

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Я запитав, чи може, у них є до мене питання, може, чогось не вистачає: погані поля, погана форма, щось заважає, трава щось там лоскоче. Щоб потім не було розмов, що їм щось не так зробили. Команда фінансується на належному рівні, медичний персонал повністю всім забезпечений, все виплачується вчасно ", - сказав Суркіс.