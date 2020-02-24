Бєсєдін продовжив контракт з Динамо

Нападник продовжив контракт ще на 4 роки

Джерело - Динамоманія.

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін продовжив контракт з клубом.

Про це президент клубу Ігор Суркіс заявив в інтерв'ю FootballHub.

"У Бесєдіна контракт ще 4 роки, він продовжив контракт. Я сподіваюся, що він незабаром стане до ладу і нам допоможе", - зазначив Суркіс.

19 грудня 2019 року Динамо Київ був офіційно проінформованій про можливе порушення Артемом Бєсєдінім антидопінгових правил УЄФА. Зараз усі нюанси й обставинних з'ясовуються.

Нагадаємо, Бєсєдін хоче довести свою невинуватість та поїхати на чемпіонат Європи.