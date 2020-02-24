 Шевчук вказав на важливість Бєсєдіна для збірної України | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Тетяна Воротіліна: Я відпиляла ногу, щоб знову почати бігати
Сьогодні 13:44 1220
Ястремська успішно стартувала на турнірі в Досі
Сьогодні 19:22 264
Світоліна програла Анісімовій на турнірі у Досі
Сьогодні 19:15 417
Максим Левицький: Після анексії Криму переїхав до Києва
Сьогодні 14:09 594
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому
Сьогодні 13:22 1131
Ліверпуль - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 27 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 12:13 484
Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію
Сьогодні 10:08 34308
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Вчора 22:09 847
Марта Костюк виграла турнір в Єгипті, у фіналі знищивши Большову
Вчора 21:05 2847
Збірна України програла Угорщині у кваліфікації Євробаскету-2021
Вчора 19:51 1542
Блоги
Невідоме Динамо: Екшн-проект про життя команди. 1 серія
Невідоме Динамо: Екшн-проект про життя команди. 1 серія Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:07 202
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:22 1122
Дикий фейл голкіпера Крижаних Вовків. В УХЛ закинуто одну з найкурйозніших шайб сезону
Дикий фейл голкіпера Крижаних Вовків. В УХЛ закинуто одну з найкурйозніших шайб сезону Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:05 678
Ломаченко, Усик та інші. Бій Берінчика зібрав цілий зірковий бомонд
Ломаченко, Усик та інші. Бій Берінчика зібрав цілий зірковий бомонд Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:28 2169
Халк, дебют Голуба та впевнена перемога. Фоторепортаж з поєдинку Берінчик - Сармієнто
Халк, дебют Голуба та впевнена перемога. Фоторепортаж з поєдинку Берінчик - Сармієнто Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:01 730
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:15 Футбол Визначився найкращий тренер 19 туру УПЛ 135
20:07 Блог Невідоме Динамо: Екшн-проект про життя команди. 1 серія 217
19:54 Хокей Піттсбург підписав легенду НХЛ 202
19:40 Біатлон Підручний: До чемпіонату світу не вдалося вийти на пік форми 222
19:22 Теніс Ястремська успішно стартувала на турнірі в Досі 264
19:15 Теніс Світоліна програла Анісімовій на турнірі у Досі 417
18:59 Футбол Суркіс: VAR – хороша система 269
18:46 Футбол В УПЛ назвали дату жеребкування другого етапу чемпіонату 312
18:32 Футбол Шевчук вказав на важливість Бєсєдіна для збірної України 441
18:17 Теніс Визначився склад збірної України на матч Кубка Девіса 342
17:58 Футбол В Італії можуть провести всі матчі без глядачів 439
17:45 Футбол Екс-гравець збірної України зіграв на турнірі у Москві 700
17:31 Біатлон Бринзак: Логінов - не чужа для нас людина 2152 5
17:16 Футбол В УПЛ роз’яснили епізод зі скасованим голом Десни у ворота Шахтаря 361
17:06 Єдиноборства Українці завоювали 6 золотих нагород на Кубку світу з самбо 989
16:57 Футбол Азар вибув мінімум на три місяці - Мартінес 231
16:54 Пряма трансляція Світоліна - Анісімова: онлайн-трансляція матчу в Досі. LIVE 1956
16:51 Пряма трансляція Ястремська - Фліпкенс: онлайн-трансляція матчу в Досі. LIVE 1673
16:45 Теніс Світоліна: Я не можу грати навіть на своєму середньому рівні 733
16:31 Футбол Ліга чемпіонів: розклади перед плей-оф 327
16:30 Футбол Атлетіко - Вільярреал 3:1. Огляд матчу 256
16:25 Інше У Києві відгримів Всеукраїнський фінал COOL GAMES 2020 286
16:15 Футбол В УПЛ зафіксовано антирекорд відвідуваності матчів туру 819
15:54 Баскетбол Мілуокі забезпечив собі місце в плей-оф, встановивши рекорд НБА 420
15:40 Бокс Вайт: Тепер моя черга боксувати з Ф'юрі 847

Шевчук вказав на важливість Бєсєдіна для збірної України

Сьогодні 18:32 441 0
В’ячеслав Шевчук прокоментував можливу втрату Артема Бєсєдіна
Шевчук вказав на важливість Бєсєдіна для збірної України
#Бєсєдін

Джерело - ТК Футбол.

Екс-гравець Шахтаря та футбольний експерт В’ячеслав Шевчук назвав важливість нападника Динамо Артема Бєсєдіна для збірної України.

Про це розповів сам експерт

"Молодий, талановитий гравець. Дуже шкода, що склалася така ситуація. Дай Бог, щоб все було нормально. Ми бачили, скільки на зборах забивають нападники Динамо.

Актуально: В антидопінговому центрі назвали ймовірне покарання для Бєсєдіна і лікаря Динамо

Він був ключовим гравцем, який має великий тиск на суперника. Так, він не дуже багато забиває, але це важлива ланка і для Динамо, і для збірної України", - відзначив Шевчук.

Нагадаємо, Бєсєдін хоче довести свою невинуватість та поїхати на чемпіонат Європи.

Коментарі ()