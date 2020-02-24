Шевчук вказав на важливість Бєсєдіна для збірної України

В’ячеслав Шевчук прокоментував можливу втрату Артема Бєсєдіна

Джерело - ТК Футбол.

Екс-гравець Шахтаря та футбольний експерт В’ячеслав Шевчук назвав важливість нападника Динамо Артема Бєсєдіна для збірної України.

Про це розповів сам експерт

"Молодий, талановитий гравець. Дуже шкода, що склалася така ситуація. Дай Бог, щоб все було нормально. Ми бачили, скільки на зборах забивають нападники Динамо.

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Він був ключовим гравцем, який має великий тиск на суперника. Так, він не дуже багато забиває, але це важлива ланка і для Динамо, і для збірної України", - відзначив Шевчук.

Нагадаємо, Бєсєдін хоче довести свою невинуватість та поїхати на чемпіонат Європи.