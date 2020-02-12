Бєсєдін хоче довести свою невинуватість та поїхати на чемпіонат Європи

Джерело - Циганик LIVE.
Нападник Динамо Артем Бєсєдін просить WADA якнайшвидше розглянути його справу.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"Представники Бєсєдіна звернулися в WADA, щоб там швидше все розслідували і визначили долю футболіста. Вони вважають, що можуть довести свою правоту, а сам Бєсєдін хоче набрати форму і ще поїхати на чемпіонат Європи.
Позиція сторони гравця в тому, що Бесєдін не винен, і його представники хочуть знайти можливість це довести. Що Бесєдін - жертва, а не злочинець", - розповів Циганик.
Очікується, що УЄФА винесе офіційне рішення до кінця лютого.
Раніше повідомлялося, що Бєсєдін провалив допінг-тест через помилку лікаря.
Нагадаємо, Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.