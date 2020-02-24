 В антидопінговому центрі назвали ймовірне покарання для Бєсєдіна і лікаря Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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В антидопінговому центрі назвали ймовірне покарання для Бєсєдіна і лікаря Динамо

Сьогодні 11:51 902 0
Нині ще не назвали заборонену речовину, що найшли у Бєсєдіна
В антидопінговому центрі назвали ймовірне покарання для Бєсєдіна і лікаря Динамо
#Бєсєдін, #Динамо

Джерело - ua-football.com.

Якщо встановлюється, що до скоєння порушення щодо допінгу нападника Динамо Артема Бєсєдіна залучена людина зі сфери спорту, зокрема лікар, то проти неї може бути розпочата окрема справа.

Про це заступник директора антидопінгового центру Ярослав Кручек заявив в ефірі програми Профутбол.

"Йдеться про призначення забороненої речовини. Цей лікар більше не зможе працювати ні в футболі, ні в тенісі – ніде.

Якщо йдеться про перше порушення, то покарання – від попередження до 4 років (без футболу).

Це залежить від того, яка саме заборонена речовина була знайдена, від комплекту пояснень і документів, які надасть сторона", - зазначив Кручек.

Нагадаємо, Бєсєдін хоче довести свою невинуватість та поїхати на чемпіонат Європи.

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