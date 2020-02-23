Дружина Маліновського - про коронавірус в Італії: Невідомо, що буде далі

У регіоні Ломбардія зафіксовано найбільшу кількість хворих коронавірусом в Італії.

Про це дружина Руслана Маліновського Роксана в ефірі Футбол NEWS.

"У нашому регіоні – Ломбардія – зафіксовано найбільшу кількість хворих коронавірусом. Померла одна жінка у віці, по-моєму, більше 80 або 70 років і один чоловік перебуває у важкому стані. 23 лютого скасували всі спортивні та інші заходи. Влада радить залишатися вдома і не відвідувати людні місця: супермаркети, кафе і так далі.

Матч Аталанти проти Сассуоло теж скасували. Руслан після тренування приїде додому. Що буде далі – ще невідомо. Він мені пізніше розповість, який у них буде розклад на наступний тиждень. Будемо уникати людних місць, залишатися вдома і сподіватися, що все це скоро закінчиться", – сказала Маліновська.