 Дружина Маліновського – про коронавірус в Італії: Невідомо, що буде далі | Футбол | Champion.com.ua
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Дружина Маліновського - про коронавірус в Італії: Невідомо, що буде далі

Сьогодні 19:25 655 0
Роксана розповіла про запобіжні заходи в зв'язку із випадками захворювання коронавірусом в Італії
Дружина Маліновського - про коронавірус в Італії: Невідомо, що буде далі
#Малінвоський, #Аталанта

Джерело - https://football24.u.

У регіоні Ломбардія зафіксовано найбільшу кількість хворих коронавірусом в Італії.

Про це дружина Руслана Маліновського Роксана в ефірі Футбол NEWS.

"У нашому регіоні – Ломбардія – зафіксовано найбільшу кількість хворих коронавірусом. Померла одна жінка у віці, по-моєму, більше 80 або 70 років і один чоловік перебуває у важкому стані. 23 лютого скасували всі спортивні та інші заходи. Влада радить залишатися вдома і не відвідувати людні місця: супермаркети, кафе і так далі.

Матч Аталанти проти Сассуоло теж скасували. Руслан після тренування приїде додому. Що буде далі – ще невідомо. Він мені пізніше розповість, який у них буде розклад на наступний тиждень. Будемо уникати людних місць, залишатися вдома і сподіватися, що все це скоро закінчиться", – сказала Маліновська.

Нагадаємо, чотири з шести матчів, які мали відбутись сьогодні, 23 лютого, у Серії А, перенесли на невизначений термін через загрозу коронавірусу. Наразі в Італії коронавірус діагностували у 79 осіб – від смертельної недуги вже померло двоє людей.

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