Баварія з труднощами перемогла аутсайдера у 23 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 23-го туру німецької Бундесліги Баварія вдома завдала поразки Падерборну.
У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. Гнабрі відкрив рахунок. А Србени скористався помилкою голкіпера Ноєра і зрівняв рахунок.
У другому таймі з передачі Гнабрі черговий гол забив Левандовський. Досить швидко гості відновили рівновагу у рахунку. А наприкінці зустрічі Левандовський знову відзначився забитим голом і Баварія святкувала складну перемогу.
Баварія - Падерборн 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 25 Гнабрі, 1:1 - 44 Србени, 2:1 - 70 Левандовський, 2:2 - 75 Міхель, 3:2 - 88 Левандовський
Раніше, Баварія бажає купити нападника Ліверпуля.
Нагадаємо, Баварія не зуміла здолати Лейпциг.