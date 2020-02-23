ПСЖ та Бордо влаштували гольову феєрію у 26 турі Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У матчі 26 туру французької Ліги 1 ПСЖ вдома приймав ПСЖ.
У першому таймі матчу команди порадували чотирма забитими голами. Після перерви команди продовжили забивати.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
26 тур, 23 лютого
ПСЖ - Бордо 4:3 (2:2)
Голи: 0:1 - 18 Кванг, 1:1 - 25 Кавані, 2:1 - 45+1 Маркіньюш, 2:2 - 45+5 Пабло, 3:2 - 63 Маркіньбюш, 4:2 - 69 Мбаппе, 4:3 - 83 Пардо
Раніше, названо двох основних претендентів на місце Тухеля у ПСЖ.
Нагадаємо, президента ПСЖ звинуватили у підкупі екс-генсека ФІФА.