ПСЖ та Бордо влаштували гольову феєрію у 26 турі Ліги 1

Бордо залишилося на 12-му місці у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26 туру французької Ліги 1 ПСЖ вдома приймав ПСЖ.

У першому таймі матчу команди порадували чотирма забитими голами. Після перерви команди продовжили забивати.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

26 тур, 23 лютого

ПСЖ - Бордо 4:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 18 Кванг, 1:1 - 25 Кавані, 2:1 - 45+1 Маркіньюш, 2:2 - 45+5 Пабло, 3:2 - 63 Маркіньбюш, 4:2 - 69 Мбаппе, 4:3 - 83 Пардо

Раніше, названо двох основних претендентів на місце Тухеля у ПСЖ.

Нагадаємо, президента ПСЖ звинуватили у підкупі екс-генсека ФІФА.