Названо двох основних претендентів на місце Тухеля у ПСЖ

Джерело - xsport.ua.
Головний тренер ПСЖ Томас Тухель може втратити свою роботу в кінці нинішнього сезону.
Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.
Контракт Тухель закінчується в червні 2020 го року і боси ПСЖ поки не мають наміру продовжувати угоду з німецьким фахівцем.
Головні кандидати на посаду головного тренера ПСЖ в наступному сезоні є колишній наставник Ювентуса Массіміліано Алегрі та нинішній коуч туринського клубу Мауріціо Саррі.
Тухель очолює ПСЖ з літа 2018 го року.
Раніше, президента ПСЖ звинуватили у підкупі екс-генсека ФІФА.
Нагадаємо, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.