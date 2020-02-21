Названо двох основних претендентів на місце Тухеля у ПСЖ

У паризькому клубі може відбутися тренерська рокіровка

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель може втратити свою роботу в кінці нинішнього сезону.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

Контракт Тухель закінчується в червні 2020 го року і боси ПСЖ поки не мають наміру продовжувати угоду з німецьким фахівцем.

Головні кандидати на посаду головного тренера ПСЖ в наступному сезоні є колишній наставник Ювентуса Массіміліано Алегрі та нинішній коуч туринського клубу Мауріціо Саррі.

Тухель очолює ПСЖ з літа 2018 го року.

Раніше, президента ПСЖ звинуватили у підкупі екс-генсека ФІФА.

Нагадаємо, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.