Гент переміг Сінт-Трейден, Брюгге здолав Шарлеруа. Результати матчів 27 туру Ліги Жупіле

Брюгге кваліфікувався до чемпіонської групи

Джерело - Чемпіон.

У 27-му турі бельгійської Ліги Жупіле Гент вдома переміг Сінт-Трейден, а Брюгге - Шарлеруа.

Брюгге з рахунком 1:0 здолав Шарлеруа. Українець Едуард Соболь провів увесь матчі у складі Брюгге.

Гент без проблем переграв Сінт-Трейден. Українець Ігор Пластун провів увесь матч у складі Гента, Роман Безус перебував на лаві запасних всі 90 хвилин.

Андерлехт вдома розтрощив Ейпен, який вже з 15-ої хвилини грав у меншості.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2019/20

27 тур, 23 лютого

Брюгге - Шарлеруа 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 1 Баланта

Гент - Сінт-Трейден 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 10 Девід (пен), 2:0 - 14 Квілітая, 3:0 - 26 Девід, 4:0 - 63 Девід, 4:1 - 68 Сузукі

Андерлехт - Ейпен 6:1 (4:0)

Голи: 1:0 - 9 Мурільйо, 2:0 - 17 Влап (пен), 3:0 - 25 П’яца, 4:0 - 35 Компані, 5:0 - 52 Амузу, 5:1 - 78 Болінгі, 6:1 - 90+1 Баккалі