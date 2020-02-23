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Ф'юрі: Король повернувся

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Ф'юрі: Король повернувся
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Новоспечений чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 KO) підтримав колишнього володаря титулу Деонтея Вайлдера (42-0-1, 41 KO).

Про це сказав сам британський боксер.

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"Я вдячний моєму Господу Ісусу Христу. Хочу висловити величезну повагу Деонтею Вайлдеру. Він вийшов сьогодні ввечері в ринг і дійсно показав серце чемпіона. Вайлдер - воїн, він повернеться і знову стане чемпіоном.

Але я скажу, що король повернувся на трон. Я обіцяв, що заспіваю пісню сьогодні ввечері, чи не так? Тоді я переходжу до виконання American Pie, - сказав Ф'юрі.

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