Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі відбувся бій за звання бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі, в якому британець Тайсон Ф'юрі в матчі-реванші переміг американця Деонтея Вайлдера і забрав у нього пояс чемпіона світу WBC.

Після бою Ф'юрі подякував Вайлдеру, промоутерам та вболівальникам і заспівав пісню Miss American Pie - відомий хіт фолк-рок виконавця 1970-х Дона Макліна. У 2000-х роках цей хіт переспівала Мадонна.

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