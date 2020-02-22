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Дуелунд: Я жив у пеклі протягом року

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Мікель Дуелунд прокоментував важкий період у кар'єрі
Дуелунд: Я жив у пеклі протягом року
#Дуелунд, #Динамо

Джерело - football24.ua.

Пропущений період через травму півзахисник Динамо Мікель Дуелунд хоче компенсувати хорошою грою.

Про це розповів сам гравець

"Я жив у пеклі протягом року, але тепер я на іншій стороні. І це приголомшливо. Я ніколи не був у такій хорошій формі, а моя нога готова на всі 100%. Начебто в мене нова кісточка! Я можу штовхнути нею все, що захочу, і можу робити все, що хочу на полі.

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У мене було чудове передсезоння з Динамо. Вдалося потренуватися до самого кінця, добре провести спаринги і забити кілька голів.

Чи зобов'язаний я чимось Динамо через свою травми? Ні, я нічого не винен, адже я ненавмисно зламав щиколотку. Але я безумовно відчуваю тиск, адже потрібно довести, що я вартую витрачених на мене грошей. Моя зарплата у Динамо? Я не хочу говорити суми, але це правда, що я отримую в Києві більше, ніж отримують гравці в данській Суперлізі. Тому мені потрібно компенсувати це своєю хорошою грою", - розповів Дуелунд.

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