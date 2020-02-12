Динамо розкрило зарплату гравців клубу

Гравці Динамо отримують зарплату від кіпрської компанії

У Динамо спростували інформацію про отримання гравцями неймовірно мізерної офіційної заробітної плати.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

У Динамо вказали, що в рамках цивільно-правових відносин футболісти отримують дохід від дочірньої Компанії Динамо Київ (Кіпр) - юридичної особи, зареєстрованої згідно із законодавством Кіпру й України.

Актуально: Гравці Динамо отримують мізерні зарплати, якщо вірити клубу

При цьому футболісти щорічно звітують в податкових деклараціях про свій дохід. Зокрема в 2018 році гравці сплатили понад 84,5 млн грн податків, з яких ПДФО - понад 52 млн грн, а військовий збір - понад 3,3 млн грн.

Дані про 2019 року поки що недоступні, оскільки термін декларування ще не настав.

Також Динамо надало податкові декларації Дениса Бойко, Віталія Буяльського та Сергія Сидорчука, щоб підтвердити свою заяву.

Нагадаємо, Бєсєдін хоче довести свою невинуватість та поїхати на чемпіонат Європи.