Циганик назвав гравця Динамо, який може стати відкриттям другої частини УПЛ

Найбільше на зборі Динамо журналісту Ігорю Циганику сподобалася гра Дуелунда.

Про це журналіст Ігор Циганик заявив у програмі Циганик Live.

"Помітно, що Динамо дуже добре готове фізично. Команда біжить і накриває, але пресинг і контрпрессінг в їхньому виконанні все ще неповноцінний. Найбільше на зборі Динамо мені сподобався Дуелунд. Таке відчуття, що він скучив за футболом.

Данець насолоджувався грою. Травми зіпсували йому рік кар'єри, і зараз він хоче щось довести. Багато креативу надходило саме від нього. Дуелунд може стати відкриттям другої частини чемпіонату", – зазначив Циганик.