Саша Штукатур: Помічник Сьоміна кричав - убий його

Екс-захисник Динамо Кахабер Аладашвілі зламав кар'єру Олександру Ковтуну, більше відомого як Саша Штукатур, який є президентом ФК Київ.

Про це Чемпіону розповів сам власник ФК Киїів.

"У 2008 році ми (ЦСКА Київ - ред.) грали контрольний поєдинок проти Динамо-2, на якому було присутнє керівництво Динамо та тренери головної команди. Я вийшов на заміну в другому таймі. Це була моя перша гра бісля річної перерви, викликаної травмою. Через певний час помічник Сьоміна почав кричати: " Що він вас "возить?!". На що гравець Динамо відповів: "Не можу з ним нічого вдіяти, не можу наздогнати." Після чого з лави запасних Динамо вигукнули: "Так убий його!" Через декілька хвилин Аладашвілі стрибув мені з двох ніг - щиток розлетівся на маленькі частини, а мене винесли з поля. Ігор Михайлович стояв лише посміхався на кромці поля.

Ось так завершилося моє знайомство з Динамо, командою, за яку вболівав усе життя. Ця гра стала останньою в моїй кар'єрі", - згадав Саша Штукатур.