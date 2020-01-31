 Саша Штукатур: Помічник Сьоміна кричав - убий його | Футбол | Champion.com.ua
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Саша Штукатур: Помічник Сьоміна кричав - убий його

Сьогодні 11:21 1149 1
Саша Штукатур: Помічник Сьоміна кричав - убий його

Джерело - Чемпіон.

Екс-захисник Динамо Кахабер Аладашвілі зламав кар'єру Олександру Ковтуну, більше відомого як Саша Штукатур, який є президентом ФК Київ.

Про це Чемпіону розповів сам власник ФК Киїів.

"У 2008 році ми (ЦСКА Київ - ред.) грали контрольний поєдинок проти Динамо-2, на якому було присутнє керівництво Динамо та тренери головної команди. Я вийшов на заміну в другому таймі. Це була моя перша гра бісля річної перерви, викликаної травмою. Через певний час помічник Сьоміна почав кричати: " Що він вас "возить?!". На що гравець Динамо відповів: "Не можу з ним нічого вдіяти, не можу наздогнати." Після чого з лави запасних Динамо вигукнули: "Так убий його!" Через декілька хвилин Аладашвілі стрибув мені з двох ніг - щиток розлетівся на маленькі частини, а мене винесли з поля. Ігор Михайлович стояв лише посміхався на кромці поля. 

Ось так завершилося моє знайомство з Динамо, командою, за яку вболівав усе життя. Ця гра стала останньою в моїй кар'єрі", - згадав Саша Штукатур.

Неймовірна історія. #СашаШтукатур створює команду, яка за 9 років буде грати в Лізі чемпіонів

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