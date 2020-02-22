Яремчук влітку перейде у Рому - Циганик

Джерело - bookmaker-ratings.com.uа.
Український нападник Гента Роман Яремчук влітку перейде у Рому.
Про це розповів телеведучий Ігор Циганик.
"Точно можу сказати, що влітку Роман Яремчук опиниться у Ромі. Якби в Рим не переїхав Калинич, то цілком можливо, що українець перейшов би в команду Фонсекі. Була офіційна пропозицію для Гента.
Актуально: Яремчук вказав строки повернення на поле
Так вийшло, що Калинич не став основним, а Яремчук залишився і цілком відкрився в Генті. Це хороший показник для Романа", - відзначив Циганик.
Нагадаємо, Яремчуку зробили операцію.