Яремчук влітку перейде у Рому - Циганик

Український нападник Гента Роман Яремчук влітку перейде у Рому.

Про це розповів телеведучий Ігор Циганик.

"Точно можу сказати, що влітку Роман Яремчук опиниться у Ромі. Якби в Рим не переїхав Калинич, то цілком можливо, що українець перейшов би в команду Фонсекі. Була офіційна пропозицію для Гента.

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Так вийшло, що Калинич не став основним, а Яремчук залишився і цілком відкрився в Генті. Це хороший показник для Романа", - відзначив Циганик.