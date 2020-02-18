 Атлетіко здолав Ліверпуль, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Атлетіко здолав Ліверпуль, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Вчора 23:52 221 0
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Атлетіко здолав Ліверпуль, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Боруссія, #ПСЖ, #Атлетіко, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, відбулися два перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Атлетіко - Ліверпуль і Боруссія - ПСЖ.

На старті зустрічі з Ліверпулем Сауль вивів вперед Атлетіко. Цей швидкий гол став єдиним у матчі.

Дортмундська Боруссія повела у рахунку на 69-ій хвилині матчу з ПСЖ - відзначився Голанд. А через шість хвилини з передачі Мбаппе Немар зрівняв рахунок. Та досить швидко Голанд забив ще раз. Відзначимо, що норвежець став першим в історії, хто в одному сезоні Ліги чемпіонів забивав за дві різні команди.

Матчі-відповіді відбудуться 11 березня.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, перший матч
18 лютого 

Атлетіко - Ліверпуль 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 4 Сауль

Боруссія Д - ПСЖ 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Голанд, 1:1 - 75 Неймар, 2:1 - 77 Голанд

Раніше, Боруссія викупила контракт Джана.

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