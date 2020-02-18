Атлетіко здолав Ліверпуль, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 лютого, відбулися два перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Атлетіко - Ліверпуль і Боруссія - ПСЖ.
На старті зустрічі з Ліверпулем Сауль вивів вперед Атлетіко. Цей швидкий гол став єдиним у матчі.
Дортмундська Боруссія повела у рахунку на 69-ій хвилині матчу з ПСЖ - відзначився Голанд. А через шість хвилини з передачі Мбаппе Немар зрівняв рахунок. Та досить швидко Голанд забив ще раз. Відзначимо, що норвежець став першим в історії, хто в одному сезоні Ліги чемпіонів забивав за дві різні команди.
Матчі-відповіді відбудуться 11 березня.
Атлетіко - Ліверпуль 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 4 Сауль
Боруссія Д - ПСЖ 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 69 Голанд, 1:1 - 75 Неймар, 2:1 - 77 Голанд
Раніше, Боруссія викупила контракт Джана.