Атлетіко здолав Ліверпуль, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Голанд оформив дубль у дебютному єврокубковому матчі в складі Боруссії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, відбулися два перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Атлетіко - Ліверпуль і Боруссія - ПСЖ.

На старті зустрічі з Ліверпулем Сауль вивів вперед Атлетіко. Цей швидкий гол став єдиним у матчі.

Дортмундська Боруссія повела у рахунку на 69-ій хвилині матчу з ПСЖ - відзначився Голанд. А через шість хвилини з передачі Мбаппе Немар зрівняв рахунок. Та досить швидко Голанд забив ще раз. Відзначимо, що норвежець став першим в історії, хто в одному сезоні Ліги чемпіонів забивав за дві різні команди.

Матчі-відповіді відбудуться 11 березня.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, перший матч

18 лютого

Атлетіко - Ліверпуль 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 4 Сауль

Боруссія Д - ПСЖ 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Голанд, 1:1 - 75 Неймар, 2:1 - 77 Голанд

Раніше, Боруссія викупила контракт Джана.