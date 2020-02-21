Президент ПСЖ заплатив ФІФА мільйон євро, щоб закрити справу про корупцію

Джерело - football.ua.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі заплатив ФІФА близько мільйона євро, щоб укласти мирову угоду з організацією.
Про це повідомляє The Times.
Нагадаємо, що функціонера звинуватили в підкупі колишнього генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке при розподілі прав на трансляції матчів чемпіонату світу.
Однак президент парижан заплатив організації близько мільйона євро, щоб ті відкликали свою скаргу з прокуратури Швейцарії.
Зважаючи на відсутність будь-якого ініціює розслідування документа швейцарська прокуратура була змушена закрити справу.
Раніше, президента ПСЖ звинуватили у підкупі екс-генсека ФІФА.
Нагадаємо, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.