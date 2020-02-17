 Реал хоче підписати Де Брейне | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Українці фінішували за межами ТОП-20 гонки переслідування на чемпіонаті світу
Вчора 16:49 1116 2
Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:00 92
Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:50 1033
У Полтаві та Кременчуці відбулися традиційні Тренування із зіркою
Сьогодні 12:19 176
Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 11:19 556
Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію
Сьогодні 10:15 7519
Рейтинг WTA: Світоліна втратила дві позиції
Сьогодні 08:46 32979
Цуренко програла у фіналі турніру в Єгипті
Вчора 19:38 964 1
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Вчора 16:50 19201
Підгрушна не потрапила у ТОП-10 у гонці переслідування на чемпіонаті світу
Вчора 14:41 1104
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:40 Біатлон Фуркад: Я пишаюся братами Бо 12
15:25 Фігурне катання Українці виграли золото і срібло на турнірі в Угорщині 209
15:15 Плавання Українська спортсменка виступала на чемпіонаті світу під прапором Угорщини 931
15:00 Футбол Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль: онлайн-трансляція 92
14:56 Шахи Музичук здобула бронзу на Супертурнірі у США 196
14:50 Футбол Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон: онлайн-трансляція 1033
14:46 Біатлон ФБУ має більший бюджет за Союз біатлоністів Росії 493
14:29 Легка атлетика Українки вибороли срібло на етапі Кубка світу зі стрибків на батуті 299
14:17 Біатлон Бо відповів на критику російських уболівальників 359
13:59 Стрибки у воду Українські стрибунки у воду вибороли бронзу на турнірі у Мадриді 208
13:49 Футбол Ліга чемпіонів: розклади плей-оф 785
13:45 Боротьба Беленюк: Мій батько загинув з політичних мотивів 1195
13:27 Футбол Корітіба цікавиться гравцем Шахтаря 322
13:13 Бокс Ф’юрі: Поб'ю Вайлдера в будь-якому випадку 756
12:55 Футбол Атлетік - Осасуна 0:1. Огляд матчу 199
12:45 Футбол Реал хоче підписати Де Брейне 494
12:38 Блог Зідан отримав ногою по обличчю під час матчу проти Сельти 1586
12:29 Футбол Каргбо хоче грати за збірну Бельгії 782
12:19 Хокей У Полтаві та Кременчуці відбулися традиційні Тренування із зіркою 176
12:15 Футбол Конте вказав причину поразки від Лаціо 432
11:58 Футбол Лілль - Марсель 1:2. Огляд матчу 207
11:51 Блог Ватний чи легендарний? Василю Ломаченку - 32! 487 2
11:47 Футбол Захисник Шахтаря кінцівку сезону проведе у Португалії 316
11:38 Біатлон Легендарну українську біатлоністку звинуватили у корупції 1346
11:19 Пряма трансляція Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE 556

Реал хоче підписати Де Брейне

Сьогодні 12:45 494 0
Кевіна де Брейне може покинути Манчестер Сіті у літнє трансферне вікно
Реал хоче підписати Де Брейне
#Де Брейне, #Реал, #Манчестер Сіті

Джерело - football24.ua.

Реал розглядає можливість підписати зірку Манчестер Сіті Кевіна де Брейне.

Про це повідомляє Sports Mole.

Мадридський клуб готовий скористатися ситуацією з виключенням Ман Сіті з єврокубків на два сезони. У Реалі очікують, що багато гравців "городян" захочуть покинути клуб.

У поточному сезоні Де Брейне провів 24 матчі в АПЛ, забив 7 м'ячів і віддав 15 гольових передач.

Раніше, англійський клуб, дискваліфікували на два роки від участі у турнірах під егідою УЄФА.

Нагадаємо, Зінченко є одним з найбільш низькооплачуваних гравців Манчестер Сіті.

Коментарі ()