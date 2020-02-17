Джерело - football24.ua.
Реал розглядає можливість підписати зірку Манчестер Сіті Кевіна де Брейне.
Про це повідомляє Sports Mole.
Мадридський клуб готовий скористатися ситуацією з виключенням Ман Сіті з єврокубків на два сезони. У Реалі очікують, що багато гравців "городян" захочуть покинути клуб.
У поточному сезоні Де Брейне провів 24 матчі в АПЛ, забив 7 м'ячів і віддав 15 гольових передач.
Раніше, англійський клуб, дискваліфікували на два роки від участі у турнірах під егідою УЄФА.
Нагадаємо, Зінченко є одним з найбільш низькооплачуваних гравців Манчестер Сіті.