Кевіна де Брейне може покинути Манчестер Сіті у літнє трансферне вікно

Реал розглядає можливість підписати зірку Манчестер Сіті Кевіна де Брейне.

Про це повідомляє Sports Mole.

Мадридський клуб готовий скористатися ситуацією з виключенням Ман Сіті з єврокубків на два сезони. У Реалі очікують, що багато гравців "городян" захочуть покинути клуб.

У поточному сезоні Де Брейне провів 24 матчі в АПЛ, забив 7 м'ячів і віддав 15 гольових передач.

Раніше, англійський клуб, дискваліфікували на два роки від участі у турнірах під егідою УЄФА.

Нагадаємо, Зінченко є одним з найбільш низькооплачуваних гравців Манчестер Сіті.