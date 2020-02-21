Прикарпаття переграло Буковину у контрольному матчі

Єдиний гол Василя Француза приніс перемогу господарям

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 лютого, у контрольному матчі івано-франківське Прикарпаття перемогло чернівецьку Буковину.

На 86-й хвилині Воробчак подав кутовий, Дитко виграв боротьбу і пробив зблизька, і хоч воротар зреагував, першим на добиванні був Василь Француз, який головою переправив м'яча у сітку - 1:0.

Контрольний матч

21 лютого

Прикарпаття - Буковина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 86 Француз

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