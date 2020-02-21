Прикарпаття переграло Буковину у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 лютого, у контрольному матчі івано-франківське Прикарпаття перемогло чернівецьку Буковину.
На 86-й хвилині Воробчак подав кутовий, Дитко виграв боротьбу і пробив зблизька, і хоч воротар зреагував, першим на добиванні був Василь Француз, який головою переправив м'яча у сітку - 1:0.
Контрольний матч
21 лютого
Прикарпаття - Буковина 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 86 Француз
Раніше, Чорноморець підписав українського воротаря.
Нагадаємо, Оболонь Бровар підписала екс-гравця Чорноморця.