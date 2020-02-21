Динамо шукає Кадару клуб у Китаї

Джерело - ТаТоТаке.
Київське Динамо хоче позбутися угорського захисника Тамаша Кадара.
Про це розповіли у програмі ТаТоТаке.
Кияни шукають клуб Кадару у чемпіонаті Китаю.
У поточному сезоні Кадар провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.
Контракт Тамаша з київським клубом розрахований до літа 2023-го року. Орієнтовна вартість футболіста складає 4,5 млн євро.
Нагадаємо, Кадара відправили у дубль Динамо через неповагу до Михайличенка.
Також, захисник через конфлікт у клубі може втрати місце у національній збірній.