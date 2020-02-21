Динамо шукає Кадару клуб у Китаї

Тамаш Кадар може покинути Динамо

Джерело - ТаТоТаке.

Київське Динамо хоче позбутися угорського захисника Тамаша Кадара.

Про це розповіли у програмі ТаТоТаке.

Кияни шукають клуб Кадару у чемпіонаті Китаю.

У поточному сезоні Кадар провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.

Контракт Тамаша з київським клубом розрахований до літа 2023-го року. Орієнтовна вартість футболіста складає 4,5 млн євро.

Нагадаємо, Кадара відправили у дубль Динамо через неповагу до Михайличенка.

Також, захисник через конфлікт у клубі може втрати місце у національній збірній.