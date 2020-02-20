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Каштру: VAR зовсім не солодкий для нас

Сьогодні 22:39 132 0
Наставник гірників прокоментував матч з Бенфікою
Каштру: VAR зовсім не солодкий для нас
#Каштру, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Краще б донецький Шахтар у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи переміг Бенфіку з рахунком 1:0, а не 2:1.

Про це наставник гірників Луїш Каштру заявив в ефірі Футбол 1.

"Був би задоволений, якби ми не пропустили. Це та мета, яку не виконали. Краще б перемогли 1:0, а не 2:1. І все ж добре зіграли, з огляду на паузу між офіційними матчами. Рахунок не дає нам комфорту перед другим матчем, але, думаю, ніякий рахунок не давав би нам спокою.

Що стосується VAR, то він зовсім не солодкий для нас. Кислий він для нас. Було в матчі з Аталантою, ми ще не забули, сьогодні знову. Але, думаю, через пару років ми звикнемо і все буде нормально. VAR залишається, і немає сенсу його обговорювати. Ще нічого не вирішено, нас чекає друга битва на виїзді".

Оцінити всіх суперників в єврокубках? Думаю, найсильнішим суперником в цьому сезоні був Манчестер Сіті. А Бенфіка, Динамо Загреб і Аталанта - на одному рівні", - сказав Каштру.

Раніше, Шахтар з рахунком 2:1 переміг Бенфіку.

Нагадаємо,Каштру назвав головне завдання Шахтаря.

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