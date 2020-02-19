Каштру назвав головне завдання Шахтаря

Шахтар націлювався на перемоги в усіх українських турнірах та вийти в плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це наставник команди Луїш Каштру заявив в інтерв'ю Football.ua.

"Дуже складно визначити фаворита у поєдинку дуже схожих команд. Шахтар і Бенфіка сповідують атакуючий комбінаційний футбол, лідирують в чемпіонатах України і Португалії, тому визначити фаворита складно. Сили рівні, і успіх буде супроводжувати того, хто зможе знайти ідеальну формулу поєднання, атаки, оборони , контратак.

У Бенфіки є невелика перевага в тому, що вона грає в чемпіонаті, знаходиться в хорошому ігровому тонусі, чого немає у Шахтаря. У нас же перевага в тому, що команда свіжа, цілеспрямовано готувалася до матчу і готова продемонструвати всі свої напрацювання.

Починаючи сезон, ми націлювалися на перемоги в усіх українських турнірах і, принаймні, вийти в плей-оф Ліги чемпіонів. На жаль, Суперкубок України ми програли Динамо, також поступилися Динамо в Кубку України і вибули з Ліги чемпіонів. Так що тепер ми будемо прагнути до перемог в двох, що залишилися турнірах - чемпіонаті України і Лізі Європи", - зазначив Каштру.