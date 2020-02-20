Шевченко відвідає матч Шахтар - Бенфіка

Джерело - sport.ua.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко буде присутній на першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар - Бенфіка, який відбудеться в Харкові в четвер, 20-го лютого.
Про це повідомляє телеканал Футбол 1.
Шевченко відвідає гру разом з усім тренерським штабом.
Поєдинок Шахтар - Бенфіка пройде на ОСК Металіст. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 19:55 за київським часом.
Раніше, три гравці Шахтаря пропустять матч із Бенфікою.
Нагадаємо, Бенфіка оголосила заявку на матч Ліги Європи з Шахтарем.