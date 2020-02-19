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Неймар розкритикував ПСЖ

Сьогодні 10:45 776 0
Неймар прокоментував свою гру проти Боруссії Д у Лізі чемпіонів
Неймар розкритикував ПСЖ
#Неймар, #ПСЖ, #Боруссія

Джерело - sport.ua.

Нападнику ПСЖ Неймару було складно грати проти Боруссії через пропуск чотирьох матчів паризького клубу.

Про це розповів сам бразильський гравець

"Важко, коли пропускаєш чотири матчі поспіль, але, на жаль, рішення приймав не я, а клуб і лікарі. Це їх рішення, і мені воно не сподобалося. Ми багато обговорювали цю тему, тому що я хотів грати. Я був готовий, але клуб боявся, що я отримаю травму. У підсумку мені ж і зробили гірше.

Я розумію побоювання клубу - у двох останніх розіграшах я не зміг зіграти в 1/8 фіналу. Я поважаю їх рішення, але так не можна, оскільки гравцеві від цього тільки гірше.

Було вкрай складно грати інтенсивно в такому матчі протягом усіх 90 хвилин. Це зовсім інший рівень. Якби я був у кращій формі, то, звичайно, зіграв би краще", - сказав Неймар.

Нагадаємо, Боруссія перемогла ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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