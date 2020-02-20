Де Пена назвав найкращий матч Динамо

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Уругвайський вінгер Динамо Карлос де Пена назвав найбільш пам'ятний матч в київському клубі.
Про це розповів сам гравець.
"Одним з найкращих моментів була перемога в Суперкубку над Шахтарем. Ми провели чудову гру в Одесі, поступалися по ходу матчу і змогли відігратися і перемогти 2:1. Це була дійсно прекрасна подія. Також провели видатний поєдинок проти Шахтаря в Кубку України, коли перемогли 2:1 в екстратаймі. Це були дві дуже емоційні перемоги, вони запам'яталися мені найбільше", - розповів де Пена.
Раніше, Динамо звинуватило УАФ у порушенні прав дітей та їх батьків.
Нагадаємо, що матч проти Ворскли пройде на стадіоні Динамо без глядачів за рішенням КДК через неправомірної поведінки вболівальників у матчі з Шахтарем.