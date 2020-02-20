 Мессі здивований рішенням УЄФА щодо дискваліфікації Манчестер Сіті | Футбол | Champion.com.ua
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Мессі здивований рішенням УЄФА щодо дискваліфікації Манчестер Сіті

Сьогодні 12:15 491 0
Ліонель Мессі прокоментував дискваліфікацію Манчестер Сіті
Мессі здивований рішенням УЄФА щодо дискваліфікації Манчестер Сіті
#Мессі, #Манчестер Сіті, #УЄФА

Джерело - isport.ua.

Нападник Барселони Ліонель Мессі здивований дискваліфікацією Манчестер Сіті від участі в єврокубках на два роки.

Про це розповів сам аргентинський футболіст.

"Мене здивувала ця новина. Чому? Просто ніхто не думав, що таке може трапитися. ПСЖ, наприклад, раніше просто заплатив штраф. Буде дивно, якщо Манчестер Сіті в результаті не буде грати в Лізі чемпіонів, враховуючи рівень їх футболістів і гроші, які витрачає клуб.

Якщо Ман Сіті не потрапить в Лігу чемпіонів, там буде багато гравців, які захочуть піти. Але не виключено, що вони приймуть рішення залишитися. Два роки без Ліги чемпіонів - це серйозно", - розповів Мессі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті звинувачує трьох європейських грандів у власній дискваліфікації.

Нагадаємо, англійський клуб, дискваліфікували на два роки від участі у турнірах під егідою УЄФА.

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