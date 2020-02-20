Мессі здивований рішенням УЄФА щодо дискваліфікації Манчестер Сіті

Нападник Барселони Ліонель Мессі здивований дискваліфікацією Манчестер Сіті від участі в єврокубках на два роки.

Про це розповів сам аргентинський футболіст.

"Мене здивувала ця новина. Чому? Просто ніхто не думав, що таке може трапитися. ПСЖ, наприклад, раніше просто заплатив штраф. Буде дивно, якщо Манчестер Сіті в результаті не буде грати в Лізі чемпіонів, враховуючи рівень їх футболістів і гроші, які витрачає клуб.

Якщо Ман Сіті не потрапить в Лігу чемпіонів, там буде багато гравців, які захочуть піти. Але не виключено, що вони приймуть рішення залишитися. Два роки без Ліги чемпіонів - це серйозно", - розповів Мессі.