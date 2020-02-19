Маліновський залишився у запасі Аталанти на матч з Валенсією

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Аталанти Джан П'єр Гасперіні знову не довірив місце в основі українцю Руслану Маліновському.
Півзахисник почне перший матч проти Валенсії на лаві запасних.
Склади команд:
Аталанта: Голліні - Толой, Джімсіті, Паломіно - Госенс, Фройлер, Де Роон, Хатебур - Пашаліч - Гомес, Ілічич
Запасні: Спортьєлло, Кальдара, Тамезе, Муріель, Маліновський, Кастань, Сапата
Валенсія: Доменек - Васс, Мангала, Діакабі, Гайя - Ферран Торрес, Парехо, Кондогбія, Солер - Гедеш, Максі Гомес
Запасні: Сіллессен, Коррейя, Коста, Гамейро, Черишев, Собріно, Гутьєррес
Матч Аталанта - Валенсія почнеться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, Аталанта з Маліновським обіграла Рому у 24 турі Серії А.