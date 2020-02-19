Маліновський залишився у запасі Аталанти на матч з Валенсією

Матч Аталанта - Валенсія почнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аталанти Джан П'єр Гасперіні знову не довірив місце в основі українцю Руслану Маліновському.

Півзахисник почне перший матч проти Валенсії на лаві запасних.

Склади команд:

Аталанта: Голліні - Толой, Джімсіті, Паломіно - Госенс, Фройлер, Де Роон, Хатебур - Пашаліч - Гомес, Ілічич

Запасні: Спортьєлло, Кальдара, Тамезе, Муріель, Маліновський, Кастань, Сапата

Валенсія: Доменек - Васс, Мангала, Діакабі, Гайя - Ферран Торрес, Парехо, Кондогбія, Солер - Гедеш, Максі Гомес

Запасні: Сіллессен, Коррейя, Коста, Гамейро, Черишев, Собріно, Гутьєррес

Матч Аталанта - Валенсія почнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Аталанта з Маліновським обіграла Рому у 24 турі Серії А.