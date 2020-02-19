Ісмаїлі натякнув на відхід з Шахтаря

Ісмаїлі розповів про подальші плани

У захисника Шахтаря Ісмаїлі є амбіції грати в більш сильному і конкурентоспроможному чемпіонаті.

Про це він заявив в інтерв'ю Record

"У лютому виповнилося 7 років, як я в Шахтарі. Звичайно, у мене є амбіції грати в більш сильному і конкурентоспроможному чемпіонаті. У Португалії я провів 3 роки і був щасливий, але у мене ще кілька років за контрактом тут. Подивимося, що буде в наступне трансферне вікно", - зазначив Ісмаїлі.

Нагадаємо, Ісмаїлі перебрався до Шахтаря з Браги в лютому 2013 року. В поточному сезоні бразилець провів 24 матчі за гірників, записавши до свого активу 2 голи та 4 асисти.

Раніше, Бенфіка оголосила заявку на матч Ліги Європи з Шахтарем.

Нагадаємо, захисник Шахтаря може перейти у Маріуполь.